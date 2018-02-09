Стало известно, как поделили наследство Задорнова

Прошло три месяца со дня ухода знаменитого Михаила Задорнова. Старшая сестра писателя-сатирика Людмила Николаевна рассказывает, что главную волю брата на сегодня удалось выполнить. Друг Михаила Задорнова опубликовал "прощальное" видео юмориста

Задорнов мечтал, чтобы продолжала работать созданная им библиотека (объявленная общедоступной и бесплатной) для русскоговорящего населения в Латвии. Желание артиста сбылось.

Если говорить о наследстве, то оно разделено между четырьмя близкими людьми – двумя женами, дочерью и сестрой. По некоторой информации, с первой супругой Задорнов остался в хороших отношениях, поэтому оставил ей дом в Латвии. Даже когда комик болел, женщина находилась рядом с ним.

Своё завещание Задорнов составил заранее. Он старался продумать всё до мелочей и не обделить никого из близких родственников. Дочери Елене Задорнов подарил квартиру в городе Юрмале. Еще один дом на территории Латвии он подарил сестре. Второй жене и вдове артиста осталась квартира в Москве, стоимостью в 20 миллионов рублей.

Кроме этого, все доходы от авторских прав Задорнов завещал разделить между всеми четырьмя наследниками.

Популярный телеведущий Максим Галкин рассказал о звонке сатирика Михаила Задорнова и об их последней встрече. Об этом он написал в своем инстаграме.