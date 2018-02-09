Кожевникова сыграет роль знаменитой партизанки Космодемьянской

Актриса Мария Кожевникова сыграет роль знаменитой партизанки Зои Космодемьянской в фильме «Страсти по Зое» режиссёра Егора Кончаловского. Сценарий фильма был написан драматургом Елизаветой Трусевич на основе исторических документов и свидетельств выживших участников событий.

«Такие роли – это всегда интересно. И тут дело даже не в каком-то сходстве внешности, черт лица, а в силе духа и человеческой воли, интересен именно этот большой масштаб личности. Поэтому, если небеса так распорядятся, и мне доведется сыграть Зою, то я буду счастлива», – призналась актриса в эфире НСН.

Отметим, что Кожевникова уже играла в фильме на военную тематику - «Батальонъ», в котором рассказывалось о женских батальонах смерти, участвовавших в боях во времена Первой мировой войны.

Актриса призналась, что хочет донести героическую историю первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза до молодежи. В новом фильме будут пересекаться три сюжетные линии: история спасения памятника Зое в современном Киеве, который разгромили вандалы; расследование обстоятельств её гибели, которое в годы войны провёл корреспондент Пётр Лидов; история самой Зои - рассказ о том, что пришлось ей пережить, попав в руки немецко-фашистских захватчиков. Съёмки «Страстей по Зое» на базе Киностудии имени Горького будет частично финансироваться Министерством культуры.