Умер заслуженный артист России, звезда фильмов "Табор уходит в небо", "Жестокий романс" и "Сибириада" Дмитрий Бузылев. Как сообщили в Союзе кинематографистов России, Бузылев скончался 7 февраля на 62 году жизни.

Актер долго болел. Прощание с ним пройдет в воскресенье, 11 февраля, в Доме кино. Похоронят Бузылева на Пыхтинском кладбище.

Актер театра и кино, поэт, композитор, сценарист, исполнитель цыганских песен и романсов Дмитрий Михайлович Бузылев полюбился зрителям после фильмов "Табор уходит в небо", "Жестокий романс", "Сибириада", "Очи черные" и "Мужики".