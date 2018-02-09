Сегодня стало известно, что один из самолетов авиакомпании "Аэрофлот" будет назван в честь оперного певца Дмитрия Хворостовского. Об этом в пятницу рассказал депутат Госдумы.

Политик Юрий Швыткин на своей страничке в социальной сети Facebook отметил, что ПАО "Аэрофлот-российские авиалинии" положительно ответило на запрос о возможности присвоения имени артиста одному из летательных аппаратов, перевозящих пассажиров.

Напомним, Дмитрий Хворостовский скончался в возрасте 55 лет после длительной болезни 22 ноября 2017 года. В течение двух с половиной лет артист боролся с онкологическим заболеванием.