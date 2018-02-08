Российское кино становится заметнее на зарубежном рынке

Словосочетание «российское кино» до сих пор считается признаком слабости и непрофессионализма, но с недавних пор такая ситуация начинает исправляться. Российское кино постепенно завоевывает симпатии и уважение не только среди жителей нашей страны, но даже среди посетителей кинотеатров во многих других странах мира. На прошедшей ежегодной конференции в МИА «Россия Сегодня» режиссеры, сценаристы, продюсеры и руководители департаментов киностудий обсудили дальнейшие перспективы российского кинорынка, оценили качество развития индустрии и представили многочисленные интересные проекты в области кино.

Проекты, которые реализуются в отечественном прокате последние несколько лет, постепенно повышают планку качества, зрелищности и глубины восприятия за счет повсеместного развития киноиндустрии не только в Москве, но и в регионах. Открываются новые качественные кинотеатры, создаются кино-лаборатории, открываются школы режиссеров и сценаристов.

По словам представителя одной из кинокомпаний Алены Мареевой: «Имей сто рублей и сто друзей». Рынок кино почти ничего не значит без дистрибуции и качественного продвижения фильмов, потому что совершенно любая индустрия нуждается в партнерах. Учитывая тот факт, что рынок кино стремительно расширяется, увеличивается вливание денежных средств, соответственно увеличивается количество новых проектов и расширяется география распространения отечественного кино. «Хотя в Китае мы никому не нужны. Они оберегают свою самобытность, культуру, кино» - сетует Алена, поэтому у нас в стране должна быть реализована должным образом программа поддержки национального кино.

Но до сих пор остается серьезная проблема качества отечественной кинопродукции из-за отсутствия профессиональных кадров: талантливых актеров, выдающихся режиссеров, сценаристов, технического персонала. Помимо этого коммерциализация отрасли вступает в противоречие с сохранением отечественной культуры и творческого потенциала, отчего страдает качество фильма. Киноиндустрия не стала экономически самостоятельной отраслью, поэтому реализуемый материал сильно зависит от многочисленных инвесторов. И еще одна основная проблема – низкие бюджеты фильмов, что не позволяет российской кинопродукции добиться высокого качества с технической точки зрения, поэтому снижается конкурентоспособность всего отечественного кино в целом.

Эксперты едины во мнении. Необходимо развивать регионы. Большинство кадров, аппаратуры, технических возможностей, денег и прочих факторов сосредоточены в Москве и это негативно сказывается на развитии отрасли. Учитывая, что сейчас техника стала доступнее, появляются площадки для съёмки фильмов, следует сосредоточить внимание на регионах и развитии регионального кино с открытием новых киношкол, создании гильдии сценаристов в каждом регионе, создании каких-то льгот со стороны правительства для реализации кинопроектов. Все амбициозные нововведения находятся на стадии обсуждения, но есть возможность того, что скоро все начнет внедряться и ситуация на кинорынке кардинально изменится.

Стоит отметить, что за последние несколько лет доля российского кино на отечественном рынке увеличилась почти вполовину, десятки миллионов зрителей посещают сеансы русских фильмов ежегодно, а совокупные сборы лишь за прошлый год превысили 13 миллиардов рублей.