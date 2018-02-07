Ирина Алферова сменила профессию и стала телефонисткой

Премьера телефонной комедии в двух действиях Тариф «Случайные связи» автора Владимира Жеребцова и режиссера Константина Солдатова состоится 17 февраля, 1 и 29 марта в театре Школа Современной Пьесы.

Профессия главной героини очень необычная и странная. Она Позвоночница. Ее задача - создавать случайности посредством ошибочных телефонных соединений. Казалось бы, для чего? Позвоночница живет чужими событиями и историями. Для нее все имеет смысл и значение: кто звонит, кому, с какой целью. Главная героиня связывает совершенно незнакомых людей, «включает» их в жизнь. От этого возникают забавные нелепости и смешные случайности. Герои спектакля очень ранимые люди, не приспособленные к современной действительности. По ходу развития спектакля зритель «рассматривает под увеличительным стеклом» ситуации разных персонажей, в которые они попадают.

Эта история манипуляции человеческими судьбами могла бы продолжаться бесконечно, если бы не одно «но». Героине необходимо выдержать испытание, от которого зависит ее дальнейшая жизнь…

Режиссер – Константин Солдатов

Художник – Анастасия Бугаева

Хореограф – Светлана Кузянина

Художник по свету – Никита Смолов

Видео – Дмитрий Мартынов

В ролях:

Ирина Алферова, Олег Царев, Максим Евсеев, Алексей Гнилицкий, Екатерина Директоренко, Татьяна Циренина, Кирилл Емельянов, Ольга Гусилетова, Джульетта Геринг, Николай Голубев, Александр Цой, Ольга Грудяева, Павел Дроздов, Кирилл Снегирев.