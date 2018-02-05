На VIII конкурсе альтистов Юрия Башмета назвали лучших

В Москве подведены итоги VIII Международного конкурса альтистов Юрия Башмета VIOLA MASTERS. В результате голосования членов жюри премии и специальные призы распределились следующим образом:

I премия - Каролина Эррера (Россия-Германия)

II премия - Александр Татаринов (Россия) и Павел Романенко (Казахстан)

III премия - не присуждена

Специальный приз «За лучшее исполнение произведения русского автора» получил Александр Татаринов (Россия).

Специальный приз «За лучший ансамбль» получили Павел Романенко (Казахстан), Евгений Румянцев (Россия), Андрей Скрипки (Россия)

Специальный приз «Лучшему иллюстратору (концертмейстеру)» получила Ксения Башмет.

Специальный приз имени Олега Кагана «За лучшее исполнение

Концертной симфонии В. А. Моцарта» получил Камерный ансамбль «Солисты Москвы».

Также были вручены дополнительные призы:

«За высокий профессионализм» от Юрия Башмета (Президента и основателя конкурса) получили Наталья Никитенко, Елена Никитенко, Денис Власенко.

Специальный приз «За лучшее исполнение обязательного произведения на Первом туре конкурса» получила Каролина Эррера (Россия-Германия).

Специальный приз от «Башмет-центра» «Carte Blance concerto» получил Александр Татаринов (Россия).







«Работы было много, ведь надо было взвешивать качество инструментального и музыкального мышления. У меня была цель уйти от узкой альтовости. И сейчас мы строго оцениваем качество ансамблевой игры с другими инструментами. Альт продолжает быть загадочным инструментом. Все альты разные по звучанию — низкие, высокие, бархатистые, гнусавые… У скрипки стандарты уже устоялись, звук Страдивари эталонный, а альт еще развивается», - отметил председатель жюри и основатель конкурса Юрий Башмет.



Международный конкурс альтистов Юрия Башмета впервые прошел в 1993 году. Предыдущий, VII конкурс состоялся в 2013 году в Москве.



В этом году конкурс проходит в формате «конкурса конкурсов»: к участию в состязании допускаются только те участники, которые уже стали лауреатами других международных конкурсов.



«Таким образом мы решили вопрос первоначального отбора конкурсантов, избежав отбора по видеозаписи или предварительного прослушивания», - отметил ответственный секретарь жюри, заслуженный артист РФ, доцент Московской консерватории Роман Балашов.



Призовой фонд конкурса составил более 50 тыс. Евро.