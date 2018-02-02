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В Челябинске появился музей Сталинградской битвы

2 февраля 2018, 15:22 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В Челябинске появился музей Сталинградской битвы

Сегодня, 2 февраля, в день Победы в Сталинградской битве в Челябинске был открыт музей, который собирали школьники — участники поискового отряда. Музей посвящен подвигу 400 южноуральцев, которые сражались в битве за Сталинград.

Музей был открыт в качестве следующего шага по реализации патриотического проекта «Маршрут Танкограда», который инициировал в прошлом году депутат государственной думы Владимир Бурматов. На открытии он вместе с главой города Евгением Тефтелевым, а также ветеранами перерезали ленточку.

- Сегодня у нас есть возможность своими глазами видеть живых свидетелей истории, и наша главная задача – сохранить их наследие, увековечить память и ценности, за которые боролись наши предки, - уточнил Владимир Бурматов.

Музей открыт на базе 155 школы Челябинска. В нем будут проводиться как экскурсии, так и уроки истории.

Фото Александр Кондратюк.

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