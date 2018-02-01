Актер Белоголовцев считает Леонида Гайдая режиссером мирового уровня

30 января, исполнилось 95 лет со дня рождения непревзойдённого мастера кинокомедии советского кинорежиссёра, актёра и сценариста Леони́да И́овича Гайда́я. В 1956 году вышел первый фильм режиссёра — «Долгий путь», поставленный по мотивам рассказов Владимира Короленко совместно с Валентином Невзоровым.

В 1958 году на экраны выходит сатирическая картина «Жених с того света», едва не стоившая режиссёру карьеры. После редактирования и удаления всех неугодных начальству сцен от фильма осталось чуть больше половины. Несмотря на благосклонность к нему директора «Мосфильма» Ивана Пырьева, Гайдай был практически отстранен от режиссёрской работы.

Лишь в 1960 году, после выпуска идеологически «правильного» фильма «Трижды воскресший» его «простили».

Дальше были короткометражные фильмы 1961 года — «Пёс Барбос и необычный кросс» и «Самогонщики». Эти работы приносят известность режиссёру, а также легендарной тройке Трус — Балбес — Бывалый. На следующий год Гайдай экранизирует три новеллы О. Генри в рамках своего фильма «Деловые люди».

Сделав перерыв в три года, режиссёр выпускает подряд три фильма, которые становятся всенародно любимыми. Кинокомедия «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», состоящая из трёх киноновелл, занимает первое место в прокате 1965 года, так же, как и следующие два фильма — «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966 года) и «Бриллиантовая рука» (1968 года).



В 1970-х годах режиссёр экранизировал классические произведения отечественных авторов: Ильи Ильфа и Евгения Петрова, Михаила Булгакова, Михаила Зощенко и Николая Гоголя. В 1981—1988 годах снимал сюжеты для киножурнала «Фитиль». Тогда же на экраны вышло несколько новых картин. Для зрителей они были менее заметны, нежели раннее творчество режиссёра.

Последней работой стал фильм «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», вышедший в 1992 году.

Большой поклонник фильмов Гайдая - актер и телеведущий Сергей Белоголовцев рассказал в эфире радиостанции НСН о своем отношении к творчеству Гайдая: «я считаю, что Гайдай, его творчество - это событие не только в советской или российской киноиндустрии. Для меня это - какая-то другая галактика. Я не понимаю, как можно было из каких-то простых слов, простых движений, простых ситуаций создавать такие шедевры юмора. Этого мне никогда не постичь. Я просто приклоняюсь перед этим человеком. Думаю, именно он - самый главный в советской, российской комедии и очень нескоро кто-то сможет хотя бы приблизиться к уровню Гайдая», - подчеркнул артист.

Белоголовцев считает Леонида Гайдая режиссером мирового уровня. Актер уверен: если бы не железный занавес, его картины вошли бы в золотой фонд мирового кинематографа.