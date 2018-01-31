Дмитрий Певцов высказал свое мнение о сериалах про бандитов

Актёр Дмитрий Певцов, сыгравший главную роль в сериале "Бандитский Петербург. Адвокат", не поддержал мнение коллеги Павла Майкова, который считает, что молодежь после просмотра фильмов подражает экранным бандитам.

Павел Майков, исполнивший роль Пчёлы в сериале "Бригада", заявил, что из-за сериала многие молодые люди захотели стать бандитами. "Совершенно необязательно говорить о бандитизме, снимая бандитов. Дело не в том, о чём, а в том, как и кто это делает", — рассказал Певцов.

Ранее Майков признался: "Для меня это известность, а для общества, людей — вред. "Бригада" — это преступление перед Россией, в котором я участвовал".

По мнению Дмитрия Певцова, "совершенно необязательно говорить о бандитизме, снимая бандитов". "Дело не в том, о чём, а в том, как и кто это делает", — рассказал Певцов в интервью "Говорит Москва".