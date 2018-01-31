В волгоградском ТЮЗе идут последние репетиции спектакля Н.В.Гоголя «Ревизор»

«Самой великой пьесой, написанной в России» назвал «Ревизора» Владимир Набоков. Созданная около двух столетий назад, она является одной из самых постановочных в театрах России и мире. Потому что, отражая жизнь прошлую, остается по-прежнему актуальна и в наши дни. В волгоградском ТЮЗе идут последние репетиции спектакля по комедии Н.В.Гоголя «Ревизор» в постановке заслуженного артиста РФ Альберта Авходеева.

«В «Ревизоре» я решил собрать в одну кучу всё дурное в России, какое тогда знал – решил за одним разом посмеяться над всем и произвести доброе влияние на общество», - писал автор. К сожалению, «доброго влияния на общество» не получается, «ревизорщина» и «хлестаковщина» в России до сих пор не прекратились, несмотря на все революции, перевороты и перестройки. Более того, ложь, коррупция, чиновничий беспредел являются прогрессирующими болезнями общества и, что ещё хуже, воспринимаются как нечто неистребимое. Что это? Особенность русской ментальности? Гоголь не дает ответа.

Каждый театральный коллектив, беря в свой репертуар пьесу «Ревизор», стремится по-своему осмыслить классический сюжет, известный каждому еще со школы. Не раскрывая подробности замысла в его сценической версии, можем лишь открыть важную особенность: почти все основные роли в тюзовском спектакле исполняют молодые актеры, ставшие уже достаточно популярными среди наших зрителей. Да и то – ведь и чиновничество у нас помолодело, многие с ранних лет карьерой озабочены, управленцами и «думцами» стремятся стать, к государственной «кормушке» поближе.

Известно, что сюжет «Ревизора» Гоголю подсказал Пушкин. Тот обратился к нему с просьбой дать какой-нибудь сюжет «смешной или не смешной, но русский чисто анекдот». Поклялся, что комедия будет «смешнее черта». И клятву сдержал.

В качестве эпиграфа Гоголь взял известную народную пословицу «На зеркало неча пенять, коли рожа крива». Интересно, что эпиграф появился не сразу, а только через шесть лет после выхода комедии в свет. Он стал ответом Гоголя многочисленным критикам, которые обрушились и на саму пьесу, и на автора.

Может, и не появилась бы в печати и на сцене Александринского театра в 1836 году эта гениальная комедия, если бы не высокое заступничество государя Николая 1. Ну, и спасибо ему за это от всех прошлых и нынешних читателей, актеров и зрителей.

Тюзовский спектакль создан на грант Губернатора Волгоградской области для поддержки творческих проектов в сфере театрального искусства, в номинации «сохранение классического театрального наследия». Премьерные спектакли 9,10,24 февраля.