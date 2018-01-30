В Голливуде убеждены, что карьера одного из самых известных режиссеров закончена

В Голливуде полагают, что карьера одного из самых известных режиссеров всех времен закончена. Речь идет о Вуди Аллене, который попал в центр скандала, который связан с домогательствами к актрисам.

Еще в далеком 1993 году гражданская жена режиссера Миа Фэрроу сообщила прессе, что Аллен недвусмысленно приставал к их маленькой дочери Дилан. Тогда, однако, не было обнаружено никаких объективных доказательств вины деятеля кино, передает "7 Дней".

В 2014 году сама приемная дочь пары написала открытое письмо, которое порочит имя Вуди Аллена.

После этого многие звезды начали публично отрекаться от режиссера, в частности, звезда фильма "Титаник" Кейт Уинслет заявила, что очень сожалеет о совместной работе с ним.







