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В Челябинск съедутся коллекционеры

30 января 2018, 10:49 [«Аргументы Недели. Челябинск», Владимир Филичкин ]

В Челябинск съедутся коллекционеры
Олег Овсянников – историк и нумизмат

11 февраля, в Челябинске в Дворце культуры железнодорожников с восьми часов утра до трех часов дня состоится уже традиционный большой слет коллекционеров, чье увлечение помогает понять и прочувствовать нашу историю. Несомненный интерес у посетителей вызовет коллекция древних монет Олега Овсянникова - историка и нумизмата. Олег Владимирович профессионально занимается научной деятельностью, пишет исторические статьи.

Основная тема его исследований: «История золотой Орды», «Нумизматика Золотой Орды», «Денежное обращение Золотой орды». А как всерьез утверждает челябинский историк - история Золотой Орды, это фактически история нумизматики. Редкая и очень хорошая коллекция золотоордынских монет имеется в челябинском Уралпромбанке. Там же замечательная коллекция монет и крымского ханства. И Олегу Овсянникову было доверено писать обзорные статьи по этим нумизматическим коллекциям. Накануне слета коллекционеров, наш корреспондент встретился с Олегом Владимировичем.

Золотая орда – правда и мифы

- Вы, наверное, один из немногих коллекционеров древностей, кто подходит к своему увлечению профессионально. Базовое историческое образование предопределило ваше хобби? Если его, конечно, так можно назвать…

-Только находки монет помогли историкам приоткрыть историческую завесу в истории Золотой Орды. В которой, между прочим, было не менее 80 достаточно крупных городов. Это были центры торговли и ремесел. В них была развита грамотность. Главные города Золотой Орды имели водопровод (в керамических трубах) и канализацию (в деревянных), что на несколько сотен лет опередило Европу. Начиная с 13 века в Золотой орде, в ее центральных провинциях, верования были разнообразные. Например, хан Батый, правильно его называть Бату, был язычником. Следующий хан, его сын - хан Сартак был христианином-несторианцем. Следующий хан, его брат – хан Берке был мусульманином. И некая веротерпимость, кстати, сохранялась до самого распада золотой орды.

- Так все-таки, что в вашей жизни первично? Увлечение историей того периода, или сбор монет подтолкнул вас погрузиться в древние фолианты?

- Много имен ханов нам известно только из монет. Например, даты их правления. Причем Золотая Орда это неправильное название нашего Великого государства. Которое, на мой взгляд, в исторической перспективе, является единым целым, с нашим сегодняшним государством. Его неразрывная историческая составляющая. Только существовало оно примерно лет 600 назад. И великий московский князь Иван Калита, конечно же, видел себя, только помощником хана Узбека. От которого он и получил шапку Мономаха, за участие в военном походе против Великого княжества Литовского. От Золотой орды нам в наследство досталось: царская власть, административное деление на районы, губернии, волости; ямская почта; армия; администрация; территориальное управление …

Прошлое нашей страны

- История существования Золотой орды сегодня интересует очень многих. Но сведения о том периоде истории нашей страны крайне противоречивые…

- Правильно конечно, это государство называть - Улу Улус. Либо в переводе на русский язык – «Великое государство». Первоначально, до обособления от Монгольской империи также использовалось название Улус Джучи – «Государство Джучи». В разговорном - до сих пор применяется название Дешти Кыпчак - «Кипчакские степи». Название «Золотая Орда» впервые было употреблено в 1566 году в историко-публицистическом сочинении «Казанская история», когда самого единого государства уже не существовало. В те времена ни один житель Великого государства не именовался золотоордынцем. И если бы его так кто ни будь, назвал бы так, он бы очень удивился, и не понял бы этого. Кстати в период наибольшего расцвета Улу Улус - тогда это было крупнейшее государство мира. Оно простиралось от Средней Азии, от границ Китая - до раздробленной Европы и до Великого княжества Литовского. К слову сказать, в Великой Литве государственный язык был русским, и оно по составу на 97% состояло из русских людей. А с севера оно протянулось, от Великого Новгорода на юг практически до территории современной Турции. К примеру, часть Турции была тогда просто данником хана Батыя. Кавказ также принадлежал Золотой Орде – нашему Великому государству. И столица этого государства располагалась на реке Волга. И называлась сначала просто Сарай – «Дворец». А потом Сарай ал-Джадид – «Новый дворец». Сейчас там правда остались одни развалины. Географически это находится на стыке Волгоградской и Астраханской областей. В столице Сарае была и епархия Русской Православной церкви. После того как город Сарай прекратил свое существование, и Золотая орда распалась, епархия еще, какое то время продолжала свое существование. И только Иван Грозный упразднил Сарайскую епархию.

- Исследования монет, того времени, как то влияют на современную историческую науку? Или эпоха великих исторических открытий уже в прошлом?

- Да нет, конечно. Нумизматика и сегодня вносит корректировку в летописи. Например, в русские летописи Золотой Орды. Так на несколько лет было скорректирована история Великого мора середины 14 века. В русские летописи, в которых даты были в буквенном обозначении, при переписывании их писцами, не редко невольно вносились искажения. Поэтому, даты из летописей, до сегодняшних читателей не всегда доходят достоверно. Последняя наша работа с Юрием Зайончковским была посвящена денежному обращению самого западного города нашего Великого государства - города Килия ал-Махруса. («Килия Богохранимая» ). Он находился в низине реки Дунай, в составе Украины. По году чекана был определен последний год нахождения этого города в составе нашего государства, до перехода в состав Молдавского княжества. По количеству штемпельных пар, износу штемпелей, был сделан вывод о чрезвычайной (военной) эмиссии. И весьма крупной по плану, но она была вдруг прервана. Так наука узнала точный год вхождения этого города в состав Молдавского княжества –1369г. Данная статья вначале выйдет в свет в англоязычных «Хрониках нумизматики». А затем уже в российском сборнике СНВЕ - Средневековой Нумизматике Восточной Европы.

Изучая почерк мастеров…

- Интересно. Но, что еще, вам, как исследователю, могут дать находки древних монет?

- Я, как историк, изучаю еще и почерк людей изготавливавших эти артефакты. Потому, что штемпеля для всех монет того времени, резались мастерами только вручную. Причем при чеканке серебряных монет считалось, что по хану молотком бить нельзя. Били, поэтому, по оборотной стороне, где ставилась дата и место выпуска монеты. Соответственно оборотная сторона штемпеля изнашивалась сильнее. Получается так называемая штемпельная цепочка. По ней я проработал по разным ханам. По хану Узбеку. По хану Дженибеку. По Токтамышу…

И у каждого мастера, к тому же был, естественно. свой почерк. Приходится поэтому проводить, что-то вроде почерковедческой экспертизы монет. И мне это очень нравится. По почерку мастера видно очень многое. Например, распространение его монет. Монетное дело Золотой орды - очень интересное для углубленного исследования. Золотоордынских монет до нас дошло достаточно большое количество. Потому, что это действительно было Великое государство, самое крупное в мире в этот период. И под его контролем шла торговля Европы с Китаем…

- Олег Владимирович, где больше всего находят золотоордынских монет? И с чем это связано…

- Центр эмиссии древних монет: столицы – Сарай просто и с эпитетами (Дворец, Дворец Богохранимый, Дворец Новый) и его пригород Гюлистан . Город Крым, и столица одноименной провинции - ныне это место называется поселок Старый Крым. В Каффе (Феодосии), Азаке (совр. Азов). Город Хаджи Тархан современный город Астрахань. Мокша – это село Наровчат. Сыгнак (совр.Казахстан) Хорезм (совр.Ургенч, Узбекистан). Крупнейшие центры кавказской эмиссии – Маджар (совр.Будёновск, Россия), Шемаха в Азербайджане.

Кстати, было немало в русских улусах подражаний, подделок государственной валюты. Надо понимать, что русские провинции – Рус Улус, это были только провинции нашего Великого государства. И многие князья, подделывали общегосударственные монеты. Мы в коллективе авторов сегодня проводим большую историческую работу на эту тему. Мы уже выявили немало русских подражаний. Не скажу, что это было фальшивомонетничество. В современных понятиях да. Несомненно. Когда князь у себя обустроил монетный двор, и чеканил там серебряные монеты – подражания общегосударственным дангам. Данг это одна шестая часть весового мискаля - полтора грамма серебра. И от слова данг пошло русские слова денг, денга, деньга, деньги. В Минске 16-18 мая этого года пройдут Третьи научные международные нумизматические чтения. И мы представим нашу работу по истории русских подражаний золотоордынских дангов. Это будет бомба - крупнейший прорыв в знаниях, который ответит на множество вопросов истории денежного обращения того времени

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