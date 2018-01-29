На Украине усмотрели плагиат в творчестве Пушкина и Булгакова

Классики русской литературы Александр Пушкин и Михаил Булгаков занимались "перепевами" чужих произведений, а их творчество вторично, заявил украинский писатель Юрий Винничук.

По его словам, любой человек, который разбирается в литературе, "легко увидит всю вторичность романа «Мастер и Маргарита»". Винничук отметил, что Булгаков брал идеи у различных авторов — Пьера Мак-Орлана, Александра Дюма, Марка Твена и Густава Майринка. Винничук добавил, что Булгаков "презирал украинцев".

Писатель также пишет, что французы якобы "не воспринимают" и творчество Александра Пушкина, считая его "обычным эпигоном французской поэзии". Он добавил, что многие из стихотворений Пушкина — "перепевы" с иностранного языка. Как пишут СМИ, в писательство Винничук пришел, уволившись со своей предыдущей работы, где числился грузчиком.

Это далеко первый выпад в сторону русских писателей, сделанный украинскими деятелями. Ранее Директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил, что Булгаков, Высоцкий и Цой являются "щупальцами русского мира".