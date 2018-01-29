СМИ подсчитали стоимость богатого наследства Людмилы Сенчиной

Народная артистка России Людмила Сенчина, которая скончалась Петербурге 25 января, оставила своему сыну Вячеславу Тимошину и третьему мужу Владиславу Андрееву дачу и квартиру в престижных районах. Муж Людмилы Сенчиной рассказал о последних месяцах жизни певицы

Эксперты полагают, что общая стоимость объектов составляет порядка 14 миллионов рублей.

Загородная дача находится в 40 километрах езды от города, выяснили журналисты Дни.ру. Двухэтажный дом состоит из просторной гостиной с камином, двух спален, кухни с выходом на веранду, нескольких кладовок.

Помимо этого, у артистки есть двухкомнатная квартира в центре Северной столицы на Большой Пушкарской улице.

Друзья надеются, что родственники не будут ссориться из-за квартиры и дома исполнительницы.

В Петербурге вчера, 28 января сотни людей собрались в театре Музыкальной комедии проститься с народной артисткой, певицей Людмилой Сенчиной. Все плакали, даже мужчины.