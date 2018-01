Известный американский композитор Рэнди Ньюман стал обладателем премии "Грэмми" благодаря президенту России Владимиру Путину. Ранее он сделал аранжировку к композиции под названием "Путин".

В тексте песни подчеркивается, что российский лидер любит свою Родину и способен привести ядерный реактор в действие одной лишь силой мысли. Кроме того на официальной страничке "Грэмми" в социальной сети Twitter подчеркивается, что Владимир Путин способен свести с ума женщин, сняв рубашку.

Отметим, что у Рэнди Ньюмана также есть две премии "Оскар" за песни If I Didn't Have You (2002 год) и We Belong Together (2011-й). Кроме того, он является обладателем шести статуэток "Грэмми".