У Марии Максаковой умер отец
28 января 2018, 12:39 [ «Аргументы Недели» ]
Уехавшая на Украину российская оперная певица и бывшая депутат Госдумы, вдова убитого в Киеве депутата от КПРФ Дениса Вороненкова сообщила в Facebook о кончине отца 80-летнего Петера Игенбергса.
Она опубликовала на Youtube песню-посвящение "Ой у гаю при Дунаю" на украинском языке. Композиция сопровождается фотографиями певицы с родителями, а также с ее погибшим супругом, депутатом Госдумы Денисом Вороненковым.
Покойный Ингеберс имел немецкое гражданство, однако в последнее время проживал в Подмосковье, где в конце прошлого года был парализован после инсульта, за ним ухаживал помощник по хозяйству Серафим и супруга.