У Марии Максаковой умер отец

Уехавшая на Украину российская оперная певица и бывшая депутат Госдумы, вдова убитого в Киеве депутата от КПРФ Дениса Вороненкова сообщила в Facebook о кончине отца 80-летнего Петера Игенбергса. СМИ: Мария Максакова не навещает отца, перенесшего инсульт

Она опубликовала на Youtube песню-посвящение "Ой у гаю при Дунаю" на украинском языке. Композиция сопровождается фотографиями певицы с родителями, а также с ее погибшим супругом, депутатом Госдумы Денисом Вороненковым.

Покойный Ингеберс имел немецкое гражданство, однако в последнее время проживал в Подмосковье, где в конце прошлого года был парализован после инсульта, за ним ухаживал помощник по хозяйству Серафим и супруга.