Дмитрий Медведев высказался о кончине Людмилы Сенчиной

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев высказался о кончине певицы Людмилы Сенчиной. Глава правительства выразил соболезнования семье народной артистки, которая ушла из жизни в возрасте 67 лет.

По словам Медведева, певица отличалась от других исполнителей особой "энергетикой добра" и в любом жанре могла выступить с блеском. Политик отметил, что Людмила Сенчина являлась обладательницей уникального "хрустального" голоса и поразительного артистического таланта, передает РИА "Новости".

Премьер-министр добавил, что певица могла исполнять не только эстрадные песни и джазовые композиции, но также выступать в жанре мюзикла.