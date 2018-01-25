Президент России выразил соболезнования в связи с кончиной Людмилы Сенчиной

В четверг, 25 января, российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования мужу Людмилы Сенчиной в связи с кончиной певицы. Артистка скончалась сегодня утром в возрасте 67 лет после длительной болезни.

Президент РФ подчеркнул, что смерть звезды является огромной утратой для всей отечественной культуры. В телеграмме, которая опубликована на официальном сайте Кремля, отмечается, что Людмила Сенчина являлась всенародной любимицей, поскольку обладала удивительным голосом, искренней манерой исполнения и невероятно добрым отношением к почитателям своего таланта.

По словам Владимира Путина, память о певице навсегда останется не только в сердцах ее близких, но также и в душах поклонников.