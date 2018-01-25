Лавров сообщил, какую песню Владимира Высоцкого любит больше других

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сегодня рассказал, какую песню Владимира Высоцкого любит больше других. Дипломат подчеркнул, что ему было сложно выбрать лишь одну композицию.

Ранее Лавров говорил, что Владимир Высоцкий является его любимым поэтом, который стоит в одном ряду с Александром Блоком и Сергеем Есениным.

На страничке МИД в социальной сети Facebook глава ведомства заявил, что ему в душу особенно запала "Песня конченого человека", где есть такие строчки:

Истома ящерицей ползает в костях,

И сердце с трезвой головой не на ножах,

И не захватывает дух на скоростях,

Не холодеет кровь на виражах.

Кроме того, Лавров отметил, что любит слушать "Балладу о детстве".

Напомним, что 25 января Владимиру Семеновичу Высоцкому исполнилось бы 80 лет.