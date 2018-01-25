«Гринландия»: прием заявок на заочный конкурс открыт

Положение о проведении заочного конкурса Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия» в 2018 году, а также форма заявки на участие уже появились на его официальном сайте.

«Люблю тебя, моя Россия!» - так звучит тема заочного конкурса. Впервые в этом году его название было выбрано путем народного голосования. И это, кстати, не единственное новшество заочного конкурса «Гринландии».

В этом году оргкомитетом фестиваля принято решение о введении еще одной номинации - «Семейная мастерская». Здесь будут рассматриваться заявки от семейных коллективов (ансамблей, трио, дуэтов) с детьми до 18 лет.

- Семейные ценности и патриотизм – всегда были и остаются основными нравственными ориентирами «Гринландии», - отмечает организатор и идейный вдохновитель фестиваля «Гринландия», депутат Государственной Думы Олег Валенчук. - Заочный конкурс расширяет границы фестиваля и открывает возможность участия в нем, даже тем, кто по тем или иным причинам не может приехать на фестивальную поляну. Благодаря этому конкурсу песни и стихи участников услышат десятки тысяч пользователей сети интернет.

Победители заочного конкурса выступят на главной сцене фестиваля в июле этого года.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить заявку на официальном сайте «Гринландии» , приложить тексты и/или записи стихов и песен и направить на адрес оргкомитета:

- Почтовый адрес: 610000, г. Киров, ул. Ленина, 80 для Некоммерческого Фонда поддержки социальных, экономических и культурных программ «Вятка XXI век» (оргкомитет фестиваля «Гринландия»); - Электронная почта: grinlandia-kirov@mail.ru

- По факсу: (8332) 386-014

- группа в «Вконтакте»: vk.com/grinlandiakirov

Заочный конкурс проводится с 22 января по 8 мая 2018 года.

· 1 этап – прием заявок и произведений с 22 января до 30 марта 2018 года;

· 2 этап – определение дипломантов и лауреатов Конкурса в каждой номинации решением жюри с 31 марта до 19 апреля 2018 года;

· 3 этап – народное голосование с 20 апреля по 7 мая. Определение народных победителей из числа лауреатов Конкурса в каждой номинации голосованием на официальном сайте фестиваля.

· 4 этап – Публикация списка победителей народного голосования на официальном сайте Всероссийского фестиваля авторской песни "Гринландия" 8 мая 2018 года.