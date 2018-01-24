Юбилей удивительной актрисы: как в 50 выглядеть на 30

Заслуженная артистка России, актриса театра и кино, заботливая и любящая мать, эффектная и элегантная – Ольга Кабо 28 января отмечает свой юбилей. В МИА "Россия Сегодня" прошла пресс-конференция, посвященная юбилею актрисы. В атмосфере положительных эмоций, улыбок, многочисленных поздравлений актриса вспомнила свои самые яркие и удивительные роли, рассказала о своих увлечениях, о семье, работе и о том, как в свои 50 она продолжает выглядеть так прекрасно.

Ольга Кабо слывет одной из самых красивых женщин в отечественном кино. Ее сердца добивались прославленные и именитые мужчины, но репутация артистки всегда была выше всех похвал. 28 января у актрисы юбилей – 50 лет.

Актриса не увлекается нумерологией, однако считает, что в цифрах ее возраста есть некая магическая энергия, поэтому она находится в предвкушении чего-то нового. На ее празднике будут присутствовать не только близкие и родные ей люди, но и актеры из фильмов, в которых она снималась. В том числе среди приглашенных Алла Сурикова, Александр Кузнецов, Алика Смехова, Нина Шацкая, Борис Грачевский и другие известные личности.

Помимо своего праздника, актриса рассказала о будущих планах и мероприятиях, которые будут посвящены ее юбилею. Это и спектакль 30 января «Опасные связи» в Театре Моссовета, творческий вечер в Доме кино 18 февраля, а уже ближе к концу года, 28 октября, в зале Чайковского Московской филармонии пройдет самый крупный творческий вечер, где будут присутствовать многочисленные близкие, друзья и знакомые актрисы, а некоторые из них, возможно, и примут участие в самом вечере.

Актриса рассказывает, что 28 января – это один из праздников, который отмечается в семье. 24 июля – личный маленький праздник, отмечающийся в узком семейном кругу, касающийся ангела хранителя. Но в целом отличная традиция, отмечать в семье многочисленные праздники, когда все собираются вместе, что-то обсуждают, делятся друг с другом положительными эмоциями и хорошим настроением.

Отвечая на вопросы журналистов, собирается ли сын продолжать творческий путь актрисы, Ольга ответила, что уже достаточно того, что она сама этим занимается. Быть актером – крайне тяжелая и ответственная задача и мужчинам в ней очень непросто, поэтому для сына лучше было бы заняться какой-нибудь серьезной профессией.

Ольга Кабо – многогранная личность, очень активный и жизнерадостный человек, который успевает заниматься не только театром, ролями в кино, но и воспитывать своих детей, следить за собой, участвовать в многочисленных творческих встречах и мероприятиях. Послужной список актрисы насчитывает более 78 ролей в фильмах, где по ее словам, самые запоминающиеся роли были в картинах «Умирать не страшно», «Бесы», «Чокнутые», в серале «Сармат», в выпуске «Ералаша».

Ольга Игоревна считает, что современные актрисы, которые используют пластику и меняют свою внешность, все портят. Женщина должна оставаться собой и быть со своим лицом до конца жизни, а молодость помогут поддержать и современные методики без хирургического вмешательства, а так же внутренние ощущения самого себя, которые рождают новые образы и эмоции. «Я стойкий оловянный солдатик» - улыбаясь, сказала Ольга.

Напомним, что в фильмографии Ольги Кабо есть такие киноленты, как «Приморский бульвар», «Миллион в брачной корзине», «Чокнутые». Она также принимала участие в съемках сериалов «Ералаш», «Мушкетеры 20 лет спустя», «Королева Марго». Помимо этого актриса состоит в российской гильдии каскадеров.