Элтон Джон заявил о прекращении гастролей

Музыкант Элтон Джон заканчивает гастрольную деятельность, утверждают британские СМИ. Представители артиста не стали комментировать сведения, сообщает портал "Москва 24".



Известно, что он должен сделать заявление о своей дальнейшей карьере 24 января на пресс-конференции. Предполагается, что Элтон Джон анонсирует прощальный мировой тур. 28 января он также должен выступить с певицей Майли Сайрус на церемонии вручения премии "Грэмми".



В 2017 году музыкант отменил несколько концертов в США из-за бактериальной инфекции. Всего в прошлом году музыкант отыграл 87 шоу.