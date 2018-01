СМИ: легендарный британский музыкант завершает гастрольную деятельность

В средствах массовой информации в среду, 24 января, появились сообщения о завершении гастрольной деятельности одного из самых знаменитых британских артистов за всю историю популярной музыки.

Речь идет о музыканте Элтоне Джоне, который, согласно последним данным, намерен в ближайшее время объявить о том, что больше не будет давать концерты в разных странах мира, передает РИА "Новости".

Семидесятилетний Реджинальд Кеннет Дуайт является рыцарем-бакалавром и кавалером ордена Британской империи. Он также включен в Зал Славы рок-н-ролла. Музыкант в 1995 году получил престижную премию "Оскар" за свою композицию Can you feel the love tonight, которая прозвучала в мультфильме "Король Лев".