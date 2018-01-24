Мэрил Стрип побила свой прежний рекорд - 68-летнюю американскую актрису театра и кино в 21 раз номинировали на премию «Оскар». Члены академии киноискусств будут оценивать ее работу в фильме «Секретное досье», где Мэрил Стрип рассказала зрителям историю Кэтрин Грэм, первой женщины-издателя газеты «Вашингтон пост».

Актриса сказала, что гордится своей ролью в фильме про смелых журналистов, которые рассекретили документы Пентагона о вьетнамской войне. Это ее вклад в борьбу женщин за равные права и в необходимость существования в обществе свободы прессы. Она также добавила, и очень благодарна высокой чести быть снова номинированной на высшую награду американской киноакадемии.

Напомним, у Мэрил Стрип уже есть три «Оскара»: за роль в киноленте «Железная леди», за фильм «Крамер против Крамера» и за «Выбор Софи».