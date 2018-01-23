Владимир Зельдин увековечен на почтовых марках

22 января 2018 года в почтовое обращение вышла марка, посвященная выдающемуся актеру - Владимиру Зельдину.

В Москве в Центральном академическом театре Российской Армии состоялось гашение марки, посвященной Владимиру Зельдину. В мероприятии приняли участие народная артистка России Ольга Богданова, заместитель директора театра Российской Армии Милена Авимская и региональный управляющий макрорегиона Москва ФГУП «Почта России» Алла Бондаренко.

«Оказывается, в нашей жизни есть еще что-то старое, традиционное, кроме интернета, который захватил весь мир. Можно собирать марки, писать письма, и это прекрасно, в этом продолжает жить человеческая энергия. Это удивительно, но в Театре Армии, при жизни, мы часто называли Владимира Михайловича - «наша марка». И я никогда не думала, что сегодня буду гасить эту почтовую марку с его изображением. Это примета времени, и это говорит о том, что память жива», - сказала на торжественной церемонии гашения марки народная артистка России Ольга Богданова.







Оттиск штемпеля специального гашения первого дня можно поставить на Центральном отделении почты России. Почтовые знаки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность и пользуются особенной популярностью среди коллекционеров.

Дополнительно к выпуску почтовой марки АО «Марка» издан конверт первого дня и изготовлен штемпель первого дня для Москвы.

На почтовой марке изображён портрет Владимира Михайловича Зельдина и орден «За заслуги перед Отечеством». Номинал марки 27 рублей, ее размер 42х30 мм. Тираж – 280 тыс. экземпляров. Художник-дизайнер Р.Комса.