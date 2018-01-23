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Владимир Зельдин увековечен на почтовых марках

23 января 2018, 22:18 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Зельдин увековечен на почтовых марках

22 января 2018 года в почтовое обращение вышла марка, посвященная выдающемуся актеру - Владимиру Зельдину.

В Москве в Центральном академическом театре Российской Армии состоялось гашение марки, посвященной Владимиру Зельдину. В мероприятии приняли участие народная артистка России Ольга Богданова, заместитель директора театра Российской Армии Милена Авимская и региональный управляющий макрорегиона Москва ФГУП «Почта России» Алла Бондаренко.

«Оказывается, в нашей жизни есть еще что-то старое, традиционное, кроме интернета, который захватил весь мир. Можно собирать марки, писать письма, и это прекрасно, в этом продолжает жить человеческая энергия. Это удивительно, но в Театре Армии, при жизни, мы часто называли Владимира Михайловича - «наша марка». И я никогда не думала, что сегодня буду гасить эту почтовую марку с его изображением. Это примета времени, и это говорит о том, что память жива», - сказала на торжественной церемонии гашения марки народная артистка России Ольга Богданова.

Оттиск штемпеля специального гашения первого дня можно поставить на Центральном отделении почты России. Почтовые знаки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность и пользуются особенной популярностью среди коллекционеров.

Дополнительно к выпуску почтовой марки АО «Марка» издан конверт первого дня и изготовлен штемпель первого дня для Москвы.

На почтовой марке изображён портрет Владимира Михайловича Зельдина и орден «За заслуги перед Отечеством». Номинал марки 27 рублей, ее размер 42х30 мм. Тираж – 280 тыс. экземпляров. Художник-дизайнер Р.Комса.

В ближайшее время марки с изображением знаменитого актера поступят в продажу в отделения Почты России и разлетятся на конвертах по всему миру.

Владимир Зельдин (1915-2016) – один из двух мировых театральных актеров, встретивших свой 100-летний юбилей на театральной сцене. Владимир Михайлович Зельдин - народный артист СССР (1975), лауреат Государственной премии СССР (1951), премии Правительства РФ (2008), премии Союзного государства (2013). Награжден тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды. Артист был удостоен российских орденов Дружбы (1995), "За заслуги перед Отечеством" IV (2000), III (2005), II (2010) степеней. В 2015 году Владимир Зельдин был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.

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МОК прокомментировал отсутствие российских спортсменов в списке участников ОИ

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Песков назвал "удручающей новостью" недопуск "чистых" спортсменов на Олимпиаду

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Мэр Риги назвал провокацией перевод русских школ на латышский язык обучения

Мэр Риги назвал провокацией перевод русских школ на латышский язык обучения

Огромной ошибкой и политической провокацией назвал мэр Риги Нил Ушаков решение правительства Латвии перевод русских школ на латышский язык обучения. Реформа вызвала протест среди русскоязычного населения.

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Россияне назвали своими кумирами Гагарина, Высоцкого и Жукова

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Умер молодой россиянин, которого в Анталье 10 лет выхаживала турчанка

Умер молодой россиянин, которого в Анталье 10 лет выхаживала турчанка

Умер молодой мужчина-россиянин, которого в Анталье 10 лет выхаживала турчанка. Гюльсум Кабадайы ухаживала за Умутом, как за своим сыном. Врачи боролись за его жизнь. Состояние здоровья мужчины ухудшалось.

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В Москве 19-летний студент убил свою подругу-студентку

В Москве 19-летний студент убил свою подругу-студентку

В Москве 19-летний студент МГТУ имени Баумана убил девушку. О гибели молодых людей их знакомые узнали из соцсетей в понедельник, 22 января. Студент с начала января вынашивал мысль расправы с девушкой.

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Главврач больницы в Крыму прокомментировал смерть беременной в приемном покое

Главврач больницы в Крыму прокомментировал смерть беременной в приемном покое

Главный врач крымской республиканской больницы имени Семашко Александр Остапенко прокомментировал инцидент, произошедший в приемном отделении медучреждения с 21-летней беременной женщиной.

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