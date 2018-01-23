Актер Марат Башаров, исполнивший в фильме "Движение вверх" спортивного функционера Геннадия Терещенко, ответил на критику вдов спортсменов (прототипов главных героев фильма) Владимира Кондрашина и Александра Белова.

Башаров заявил, что "Движение вверх" - художественная картина, а не документальный фильм. По словам актера, фильм имеет огромный успех, но всегда везде бывают у людей разное мнение. " Нельзя сделать идеальный продукт для всех", - цитирует ТАСС Марата Башарова.

В СМИ появилась информация о недовольстве вдов баскетболистов некоторыми деталями фильма. По словам женщин, некоторые моменты не соответствуют действительности.

"В данной ситуации всей стране, всему миру нравится, а вот женам главных героев не нравится. Так и хорошо, пусть это будут именно те люди, которым это не нравится", - сказал Башаров. Он отметил, что на месте женщин он бы радовался, что в картине не показали все по-настоящему".