Старейшая актриса Голливуда скончалась в США

Утром во вторник, 23 января, из США пришла крайне печальная новость. Самая пожилая актриса Голливуда скончалась в собственном доме в округе Вудленд-Хиллз, который расположен в Лос-Анджелесе.

Речь идет об артистке Конни Сойер, которой было 105 лет. Женщина являлась старейшей действующей актрисой Голливуда, передает сегодня "Свободная пресса".

Отмечается, что за свою долгую карьеру дочь еврейских мигрантов из Румынии исполнила около 140 ролей в кино, причем первую из них она получила, когда ей было всего 18. Поразительно, но своего последнего персонажа Конни Сойер сыграла совсем недавно – в 2014 году, сообщает РБК.