У легендарного американского музыканта нашли болезнь Паркинсона

Всемирно известный американский музыкант заявил, что у него диагностировали болезнь Паркинсона. Артист сообщил, что в связи с этими обстоятельствами он полностью завершает свою концертную деятельность.

Речь идет о Ниле Даймонде, который прославился во всем мире после исполнения песни Sweet Caroline, а также многих других композиций. Как сообщает портал Gazeta.ru, ссылаясь на информацию официального сайта музыканта, мужчина извинился перед своими поклонниками, которые планировали посетить его шоу или уже приобрели билеты.

Подчеркивается, что Даймонд намерен работать дальше, однако теперь его деятельность ограничится записью музыки и участием в других проектах, которые не требуют постоянных переездов и выходов на сцену.