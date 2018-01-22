У художника Шемякина умерла единственная дочь

Советский, российский художник и скульптор Михаил Шемякин на своей странице в социальной сети сообщил, что его единственная дочь Доротея скончалась. Его публикацию сопровождают несколько работ Доротеи.

Художнице было 53 года. Свою единственную дочь Шемякин охарактеризовал как "многогранного, странного, причудливого, глубокого и доброго человека".

Доротея вместе с матерью покинула Северную столицу в 1971 году. Они эмигрировали во Францию. Через пять лет девушка стала самой молодой участницей выставки современного русского искусства во Дворце конгрессов в Париже.