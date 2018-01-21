Врачи рассказали о состоянии Армена Джигарханяна

Армен Борисович Джигарханян переведен для осмотра в отделение кардиологии Городской клинической больницы №1 имени Пирогова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах. Экс-жена Джигарханяна собралась поселиться в доме престарелых

Специалисты хотят понаблюдать за ним и сделать несколько процедур. Сообщается, что Армен Джигарханян в ближайшее время пройдет кардиомониторинг. Медики волнуются, как бы не было осложнений на его сердце из-за вируса.

Коллеги Джигарханяна по театру надеются, что он уже на следующий неделе вернется в строй.

Напомним, Народный артист России, режиссер Армен Борисович Джигарханян экстренно госпитализирован 17 января вечером из театра. Джигарханян был доставлен в городскую клиническую больницу №1 им. Н. И. Пирогова.