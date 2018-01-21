Рэпер Oxxxymiron номинирован на литературную премию

Рэп-исполнитель Мирон Фадеев, более известный под псевдонимом Oxxxymiron, номинирован на литературную премию имени Александра Пятигорского. Внимание жюри конкурса привлек альбом рэпера «Горгород».

Сообщается, что один из членов жюри сравнил творчество Оксимирона с Марселем Прустом, отметив, что рэпер в своем формате буквально «разобрал себя на части» и изложил их в едином и завершенном произведении литературы. В «рэп-поэме» реализован принцип жесткой позиционности разговора без потери возможности внешнего наблюдения.

Помимо работы Оксимирона, в лонг-лист премии вошли произведения 37 авторов. Среди них – книга Натальи Громовой «Ольга Берггольц: Смерти не было и нет», а также работа Татьяны Касаткиной «Священное в повседневном: Двусоставный образ в произведениях Ф.М. Достоевского».