Актриса из «Гарри Поттера» посетовала на отсутствие домогательств

Известная британская актриса Зои Уонамейкер, которая исполнила роль Мадам Трюк в фильмах о юном волшебнике Гарри Поттере, заявила, что никогда не сталкивалась с сексуальными домогательствами.

В начале карьеры актриса ожидала, что ей будут поступать некие непристойные предложения, но этого не происходило, что ее несколько обескуражило. Зои рассказала в одном из интервью, что сексуальные домогательства и ранее имели место в этом бизнесе. Она лично знакома со многими британскими телезвёздами, оказавшимися в этой ситуации. При этом не только актрисы являлись объектами повышенного внимания мужчин-руководителей. Её подруга, работавшая сценаристом, также подвергалась насильственным действиям.

В целом, Зои расценивает нынешнюю «шумиху» подобной той, что случилась во времена «охоты на ведьм». Как полагает актриса, данные факты возможны в любой другой профессии, где задействованы женщины. По мнению Уонамейкер, для того чтобы избавиться от проблемы сексуальных домогательств, необходимо с ранних лет учить детей уважительно относиться друг к другу.