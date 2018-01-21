Гильдия продюсеров Америки выбрала лучший фильм года

Премия Гильдии продюсеров Америки в самой престижной категории "Лучший фильм" года присуждена кинокартине "Форма воды" (The Shape of Water) мексиканского режиссера Гильермо дель Торо.

По сюжету, немая уборщица в лаборатории влюбляется в человека-амфибию, которого по ненадобности пытаются ликвидировать. В итоге женщине приходится разрабатывать план побега и спасения существа.

В номинации также соревновались лауреаты "Золотого глобуса" "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" и "Леди Берд", "Тоня против всех", а также "Дюнкерк". Ранее в январе "Форма воды" была названа лучшим фильмом года на Венецианском фестивале и Critics' Choice Awards.

Лучшей анимационной картиной стала "Тайна Коко". Награду в категории "Лучший документальный фильм" взяла лента "Джейн".

Церемония вручения премии Гильдии продюсеров США проходит ежегодно в городе Беверли-Хиллз штата Калифорния с 1990 года. Она является своеобразной генеральной репетицией перед вручением премии "Оскар" в феврале.