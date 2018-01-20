Издание Times опубликовало неоднозначный обзор российского фильма "Притяжение", который срежиссировал Федор Бондарчук. Лента российского постановщика повествует о падении инопланетного корабля на Землю.

В работе журналиста, посвященной фильму, почти не было слов о самой картине, зато несколько раз был упомянут Владимир Путин. Фрагмент из газеты опубликован в Twitter российского посольства в Великобритании. В материале, в частности, говорится, что режиссер ленты Федор Бондарчук — "сторонник Путина", а одного из героев картины — полковника Лебедева, которого сыграл Олег Меньшиков, назвали "похожим на Владимира".

Автор рецензии посчитал фильм настолько пропагандистским, что сравнил его с картиной "Триумф воли", которая была снята по закону Адольфа Гитлера.

"Фильм несет в себе идею взаимопонимания. "Рыба не разглядела воду", — говорится в сообщении российского посольства. Дипломаты также посоветовали британцам сходить в кино и оценить фильм самостоятельно.