Актриса Ингеборга Дапкунайте празднует юбилей

Известная российская и британская актриса Ингеборга Дапкунайте празднует сегодня юбилей. Артистку любят зрители во всем мире за ее необычную утонченную внешность и выдающийся актерский талант.

Сегодня Ингеборге Дапкунайте, которая в настоящий момент активно снимается в кино, исполняется 55 лет. Она сыграла во многих фильмах, ставших легендарными, в частности ей достались роли в картинах "Утомленные солнцем", "Интердевочка", "Морфий", "Григорий Р.".

Одной из последних киноработ Дапкунайте стала роль императрицы Марии Федоровны в нашумевшей ленте "Матильда" режиссера Алексея Учителя. Зрители сошлись во мнении, что актриса смогла с потрясающей точностью изобразить данного персонажа.