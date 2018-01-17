Анна Нахапетова опубликовала редкое фото мамы Веры Глаголевой

Анна Нахапетова выложила редкое фото своей мамы знаменитой артистки и режиссера Веры Глаголевой.

Вера Глаголева умерла от тяжелой болезни 16 августа 2017 года. Ей был только 61 год.

«Пять месяцев тишины..... Цените любимых и каждое мгновение проведённое вместе..», - подписала фото актрисы ее старшая дочь. Психологи говорят, что потеря близкого человека – одна из самых сильных травм. Кто-то считает, что время лечит. Но и это не всегда так.

Балерина Анна Нахапетов тяжело переживает смерть мамы. Веру Глаголеву любили все, кто ее знал. Уж не говоря о родных и друзьях. «Помним и любим !!! Вечная память Верочке !!!», «Мне с детства казалось что это самая красивая и нежная женщина в мире, у меня есть все фильмы с ее ролями, мне казалось она какой-то родной, в детстве и в юности меня тянуло к этой женщине, как к маме» - пишут в комментариях к редкому фото Веры Глаголевой.