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Призрак бродит по округе. Призрак оперетты!

17 января 2018, 18:38 [«Аргументы Недели. Красноярск», Софья Григорьева ]

Ещё 13 января артисты музыкального театра Мария и Дмитрий Злобины украшали своим творчеством предъюбилейный, 24-й Бал прессы в Красноярске. А 16-го января они приехали в посёлок Берёзовка Берёзовского района Красноярского края, чтобы выступить на сцене районного Дома культуры «Юбилейный». Поскольку в зрительном зале сидели земляки Дмитрия, в тёплом приёме можно было не сомневаться

 

Но, пожалуй, им – молодым, красивым, влюблённым друг в друга и в жанр оперетты, очень-очень талантливым, замечательно танцующим – удалось бы завоевать поклонников с первого номера и в любой, самой изысканной аудитории. В зале к «штатным» креслам были заботливо приставлены добавочные стулья – аншлаг! На экране к новому выходу артистов появлялись новые титры и новые иллюстрации. Закадровый голос перебрасывал мостики от одних арий и диалогов к другим. Костюмы менялись согласно ролям, и почти каждый номер сопровождался не только бурными аплодисментами, но и криками «Браво!».

Заголовок заметки об этой гастроли навеян, конечно, мюзиклом «Призрак оперы» и марксовым «Манифестом», мне осталось написать «либретто» к замечательному зимнему вечеру в пригороде. Кстати, районная газета с этим названием («Пригород») всегда оповещает берёзовцев о поселковых культурных программах, о приезде знаменитостей и с особенным чувством – о появлении на малой родине Дмитрия Злобина. Когда концерт подошёл к концу и была разыграна лотерея с выдачей очень интересных призов (суперприз традиционно – бутылка шампанского), на сцену потянулись благодарные зрители с букетами цветов. До слёз растрогала всех 89-летняя баба Маня, поселковая активистка. Она и сама смахнула слезинку с глаз, обнимая Димочку, которого помнила таким маленьким, таким худеньким, но уже в детстве звонким и голосистым. «А теперь какой вырос!» – воскликнула она, и юморист Дима развёл руками: «Откормили!».

Тут я вспомнила прошлогодний концерт, который проходил в рамках фестиваля «Жить в России, жить по-русски». Обычная журналистская практика – по окончании действа спросить кого-нибудь о впечатлении. Я тогда догнала двух оживлённо беседующих женщин и задала им сакраментальный вопрос: «Кто вам понравился больше всех?» Чуть не хором они ответили: «Конечно, Маша и Дима!» Оказалось, сватьи – одна мама Марии, другая – мама Дмитрия. Я, конечно, с энтузиазмом присоединилась к их мнению. А теперь с не меньшим энтузиазмом откликнулась на приглашение съездить в составе журналистской бригады на концерт в Берёзовку.

Конечно, пересказ не даст возможности читателям газеты увидеть эту чудесную пару, услышать прекрасные голоса, оценить выстроенность программы, но я всё-таки попытаюсь вкратце рассказать об этом. Позавидуйте нам – и следите за рекламой. Супруги Злобины живут в Красноярске, служат в музыкальном театре, любят свою профессию и не собираются зарывать талант в землю.

 

Итак, бал правит Её Величество Оперетта!

«Друзья мои, я очень рад, что вы пришли на маскарад!» Выходная ария князя Орловского (оперетта «Летучая мышь» Иоганна Штрауса) – идеальный номер для первого явления народу. В маске, в цилиндре, в перчатках, с плащом и тростью – Дмитрий был воплощением аристократа и баловня судьбы. А строка «Она умна, неотразима, неприступна» стала вызовом, и вызванная Розалинда (наша Мария), тоже в маске, лихо закрутила интригу. Жаль, что «Мышь» целиком нам не досталась. Её сменила «Марица» Имре Кальмана –, «Эй, цыган, эй, цыган, песню мне спой!». Дмитрий – граф Тассилло – спустился в зал с подносом, на котором стояли фужеры с шампанским «для угостить земляков»! Потом была кальмановская же «Сильва», известный всему миру дуэт герони с Эдвином: «Помнишь ли ты, как счастье нам улыбалось?» и куплеты Бони «Без женщин жить нельзя на свете, нет!» Зал ревел!.. А «Бони» выхватил из напольной вазы цветы, раздал их в зале представительницам лучшей половины человечества и выдал тааакой канкан!

Но тут на экране появились берёзки, полянка, и голос за сценой спохватился: «Ой, мы же позабыли об Отчизне! Для вас история из деревенской жизни». И пара показала очень смешную сценку из оперетты Дмитриева «Левша». Ух как партнёр, схватив на руки, кружил свою хрупкую партнёршу!.. Я заподозрила отсебятину, когда он сказал: «А Машка-то моя из Санкт-Петербургской консерватории приехала. Для меня петь училась». И когда героиня предложила: «А давай убегём» и услышала в ответ: «Ноги-то приросли к Берёзовке» (как тут обрадовался зал!), я убедилась в правоте своих подозрений. Потом выяснилось: так и есть, Мария окончила СПб консерваторию, «Левша» – Красноярскую академию музыки и театра, а счастливая встреча произошла в Музыкальном театре, который красноярские  старожилы по привычке называют Музкомедией.

Затем были фрагменты из «Бабьего бунта» Евгения Птичкина, песня Нинон («Крамболино, Крамболетто») из «Фиалки Монмартра» любимого Кальмана, его же дуэт Тони и Мари из «Принцессы цирка» (Дмитрий вполне сносно пожонглировал апельсинами!) и ещё раз «Летучая мышь». И ещё раз – гимн Женщине из «Страстей святого Микаэля» М.Самойлова (стихи Валерия Брюсова): «Любите Женщину, молитесь Женщине, она единственное чудо на Земле!».

Берёзовцы провожали любимых артистов с наказом непременно возвращаться! Они обещали – непременно, не реже одногораза в год.

 

 

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