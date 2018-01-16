Джейн Фонду спасают от рака кожи

Знаменитая американская актриса, лауреат премии «Оскар» Джейн Фонда рассказала подробности о своем здоровье, придя на одну из телевизионных передач с пластырем на губе. Она перенесла операцию по удалению раковой опухоли.

Джейн, которая восемь лет назад боролась с раком груди, на сей раз столкнулась с онкологией, поразившей кожу, сообщает Daily Mail. Об этом она сама рассказала на передаче, чтобы не было лишних вопросов. Но 80-летняя актриса не унывает, считает, что ничего страшного, все будет в порядке.