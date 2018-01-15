Актер Михаил Державин похоронен в Москве

Легендарного российского актера Михаила Державина похоронили в понедельник, 15 января, в Москве. Согласно последней информации, народный артист РСФСР теперь покоится на Новодевичьем кладбище в столице.

Известно, что в этом же месте захоронен и отец Михаила Державина – некогда ведущий актер Театра имени Вахтангова Михаил Степанович Державин.

Как уточняет ТАСС, на похоронах присутствовали лишь самые близкие люди артиста, среди которых не только родственники, но и некоторые коллеги. Перед церемонией Державина отпели в храме Преображения Господня на Песках, расположенном на Арбате.

Ранее сегодня в Московском академическом театре Сатиры состоялось прощание с известным актером.