Михаил Державин перед смертью в телеинтервью попрощался со зрителями
13 января 2018, 22:53 [ «Аргументы Недели» ]
В программе "Сегодня вечером" на Первом канале показали последнее интервью Михаила Державина. Актер в коротком видеоролике попрощался со зрителями. Никто не предполагал, что этот ролик станет последним.
Передача была посвящена 60-м годам. В студии гости Юлии Меньшовой и Максима Галкина вспоминали яркие кинокартины того периода, телепередачи и все то, что так нравилось советскому зрителю. "Республика Шкид", "Три плюс два", "Алые паруса" и, конечно, "Кабачок «13 стульев»".
Державин в "Кабачке" играл роль пана ведущего. Каждый выпуск телешоу начинался с его выхода и заканчивался его прощальными словами. По традиции, точно так же, как когда-то в телешоу Михаил Державин произнес свое коронное прощание, которое сегодня звучит иначе. Легендарный актер попрощался со всеми своими зрителями в последний раз.
Похоронят Михаила Державина 15 января на Новодевичьем кладбище в Москве.
Журналисты узнали, кто станет обладателем наследства Михаила Державина. После себя актер оставил собственности на 32 миллиона рублей, которые между собой поделят его третья супруга и дочь от второго брака.
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