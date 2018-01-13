Британская актриса с русскими корнями играет только королев

Сначала Елизавета II, теперь ЕкатеринаII - британская актриса русского происхождения Хелен Миррен сыграет императрицу. Съемки исторического сериала запланированы на начало следующе года и пройдут в Санкт-Петербурге и Царском Селе.

Хелен Миррен уже в четвертый раз придется сыграть роль царственной особы. В 2006 году на экраны вышел сериал «Королева», где она сыграла Елизавету II, за которую получила «Оскара». Ранее актриса прославилась ролью Цезонии в фильме «Калигула» и создала образ королевы Шарлотты.

В интервью изданию Daily Mail Миррен рассказала, что режиссером сериала о Екатерине II станет Филип Мартин и что работа над ролью уже началась.

Кинокритики утверждают, что сыграть русские корни смогут помочь актрисе в понимании образа Екатерины II — дедушка Миррен был российским аристократом, а при рождении девочке было дано имя - Елена Лидия Миронова.

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