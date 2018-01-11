Ренат Ибрагимов станет отцом в девятый раз

Известный баритон, отметивший в ноябре 70-летие, удивил гостей "Рождественского вечера", появившись на мероприятии вместе с супругой Светланой Миннехановой, продемонстрировавшей округлившийся живот.

В феврале прошлого года у певца Рената Ибрагимова родилась восьмая дочь Марьям. Как рассказывал артист в эфире программы "Пусть говорят", девочка появилась на свет дома.

"Мы всех наших деток очень хотели и ждали. Пока я еще молод, надо рожать", – заявил 70-летний артист, сообщает "КП". Напомним, что у певца восемь детей от трех браков. От первого брака у Ибрагимова есть сын Султан, живущий в Казахстане, от второго — три дочери Надежда, Вера и Айя. В третьем браке у певца родились три дочки Асылбика, Аиша, Марьям и один сын Атилла.

Как рассказал Ибрагимов в интервью "Аргументам недели", он старается быть мягким с детьми. "В строгости пользы мало. Если что-то не так, ребенку нужно обязательно объяснить, почему. Без ругани. Дома все вопросы важно решать без ссор и криков. Дети же впитывают, как губки, все, что происходит рядом и в дальнейшем ведут себя так же, как и родители. Чем спокойнее отношения в семье — тем лучше для ребенка".