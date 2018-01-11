СМИ уже выяснили, кому достанется наследство Державина

Журналисты узнали, кто станет обладателем наследства Михаила Державина. После себя актер оставил собственности на 32 миллиона рублей, которые между собой поделят его третья супруга и дочь от второго брака. Ширвиндт скорбит об уходе Державина молча

Квартира в Арбатском переулке, где вырос актер, была оценена в 22 миллиона рублей. А загородный дом, расположенный в населенном пункте Мелихово в Чеховском районе Подмосковья, стоит приблизительно 10 миллионов рублей, сообщает Дни.ру.

Так как у Державина и Бабаян не было общих детей, вдове актера придется разделить имущество с дочерью мужа от второго брака Марией Буденной.

Певица и актриса Роксана Бабаян рассказала, что ее муж Михаил Державин давно и тяжело болел. Народный артист России Михаил Державин 10 января умер в возрасте 81 года.