СМИ уже выяснили, кому достанется наследство Державина
11 января 2018, 21:29 [ «Аргументы Недели» ]
Журналисты узнали, кто станет обладателем наследства Михаила Державина. После себя актер оставил собственности на 32 миллиона рублей, которые между собой поделят его третья супруга и дочь от второго брака.
Квартира в Арбатском переулке, где вырос актер, была оценена в 22 миллиона рублей. А загородный дом, расположенный в населенном пункте Мелихово в Чеховском районе Подмосковья, стоит приблизительно 10 миллионов рублей, сообщает Дни.ру.
Так как у Державина и Бабаян не было общих детей, вдове актера придется разделить имущество с дочерью мужа от второго брака Марией Буденной.
Певица и актриса Роксана Бабаян рассказала, что ее муж Михаил Державин давно и тяжело болел. Народный артист России Михаил Державин 10 января умер в возрасте 81 года.