Ширвиндт скорбит об уходе Державина молча

Александр Анатольевич Ширвиндт вчера не отвечал на телефонные звонки — ни дома, ни на работе. С Михаилом Державиным его связывала дружба с детских лет. Молчание красноречивее всего показывает, насколько ему сейчас тяжело. «Уход Михаила Державина - это для меня огромная потеря!»

Актер Александр Олешко разместил в своем аккаунте в Instagram фотографию Александра Ширвиндта, одиноко стоящего на сцене перед пустым залом. Этим все сказано и не нужно никаких слов. "Это фото я сделал вчера, через час после того, как все узнали об уходе М. М. Державина…", - подписал фото Александр.

Сын народного артиста, художественного руководителя Театра сатиры Александра Ширвиндта телеведущий Михаил Ширвиндт назвал личной трагедией уход из жизни народного артиста Михаила Державина.