Вчера медики прибыли на вызов по адресу Малая Дмитровка в театр Ленком к актеру Сергею Степанченко, которому стало плохо. Причиной недомогания и скачков давления врачи назвали нестабильную погоду.

Спектаклей в этот день в "Ленкоме" не было – артист приехал, чтобы обсудить рабочие моменты. От поездки в больницу Степанченко отказался, хотя врачи предлагали, сообщает "МК". Актер надеется прийти в себя до 13 января — в этот день будет идти спектакль "Клинический случай" с его участием.

Напомним, Сергей Степанченко является народным артистом России. Он выступает не только в театре, но и снимается в кино. Многие зрители его знают по ролям в таких кинолентах, как "Ближний круг", "Чокнутые", "Сыщики" и "Универ".