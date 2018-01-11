Актеру Ленкома Сергею Степанченко вызывали "скорую" в театр
11 января 2018, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]
Вчера медики прибыли на вызов по адресу Малая Дмитровка в театр Ленком к актеру Сергею Степанченко, которому стало плохо. Причиной недомогания и скачков давления врачи назвали нестабильную погоду.
Спектаклей в этот день в "Ленкоме" не было – артист приехал, чтобы обсудить рабочие моменты. От поездки в больницу Степанченко отказался, хотя врачи предлагали, сообщает "МК". Актер надеется прийти в себя до 13 января — в этот день будет идти спектакль "Клинический случай" с его участием.
Напомним, Сергей Степанченко является народным артистом России. Он выступает не только в театре, но и снимается в кино. Многие зрители его знают по ролям в таких кинолентах, как "Ближний круг", "Чокнутые", "Сыщики" и "Универ".