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Пиотровский рассказал о планах Эрмитажа на 2018 год

11 января 2018, 13:24 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

Пиотровский рассказал о планах Эрмитажа на 2018 год
фото: pixabay.com

Важнейшими выставками в Государственном Эрмитаже в 2018 году станут экспозиции произведений Кабаковых, Рембрандта и его круга, а также демонстрация фотографий Патрика Демаршелье.

Директор музея Михаил Пиотровский рассказал, что громадная выставка Кабаковых и громадная выставка "Рембрандт и его круг" - это самые главные выставки наступившего года.

Советский и американский художник современности Илья Кабаков является представителем московского концептуализма. В последнее время он работает в соавторстве со своей племянницей Эмилией. Его работы находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи и Государственного центра современного искусства в Москве, а также Государственного Русского музея и Эрмитажа в Петербурге.

Рембрандт Харменс Ванек Рейн является крупнейшим представителем золотого века голландской живописи (XVII век). Обширная коллекция шедевров великого мастера, отражающая разные этапы его творчества, находятся в постоянной экспозиции Эрмитажа.

В конце 2018 года, по словам директора Эрмитажа, также запланирована выставка известного французского фотографа Патрика Демаршелье.

Сессия общения с интернет-пользователями проводится в Эрмитаже уже в 20-й раз. В ходе беседы, посвященной итогам уходящего года и планам на будущий год, Пиотровский отвечает на вопросы, которые задают ему в различных социальных сетях, сообщает ТАСС.

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