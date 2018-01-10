57-летний Хью Грант станет отцом в пятый раз. Вместе с возлюбленной Анной Эберштейн он ждет третьего совместного ребенка. В одном из интервью мама подруги актера заявила, что станет бабушкой в третий раз.

Она сообщила: «Я счастлива! У меня скоро появится еще один внук или внучка. И это произойдет довольно скоро!»

Пару видели в Лос-Анджелесе в ресторане Madeo — очевидцы заметили, что беременность Анны Эберштейн уже не скрыть, сообщает Газета.Ру. Пара побывала также на церемонии вручения наград «Золотой глобус».

Для Хью Гранта этот ребенок станет уже пятым. В 2012 году Анна родила ему сына, а спустя три года — дочь. Кроме этого актер воспитывает двоих детей от бывшей возлюбленной Тинглан Хонг.