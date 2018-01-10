Названы дата и место прощания с Михаилом Державиным
10 января 2018, 14:28 [ «Аргументы Недели» ]
Днем в среду стало известно, когда и где состоится прощание с народным артистом РСФСР Михаилом Державиным. Данные о панихиде 10 января предоставили в пресс-службе Московского театра сатиры.
Согласно последней информации, все желающие проститься с актером могут прийти в понедельник, 15 января, в здание театра. Церемония начнется в 11 утра, передает ТАСС.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Михаил Державин будет похоронен на Новодевичьем кладбище в столице, поскольку так пожелали его родные.
Напомним, артист скончался сегодня после долгой и тяжелой болезни на 82-м году жизни.