Названы дата и место прощания с Михаилом Державиным

Днем в среду стало известно, когда и где состоится прощание с народным артистом РСФСР Михаилом Державиным. Данные о панихиде 10 января предоставили в пресс-службе Московского театра сатиры.

Согласно последней информации, все желающие проститься с актером могут прийти в понедельник, 15 января, в здание театра. Церемония начнется в 11 утра, передает ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Михаил Державин будет похоронен на Новодевичьем кладбище в столице, поскольку так пожелали его родные.

Напомним, артист скончался сегодня после долгой и тяжелой болезни на 82-м году жизни.