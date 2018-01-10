Южный Урал стал 15-м в рейтинге Дельфийских игр

В начале этого года принято подводить итоги за минувший. Выяснилось, что Челябинская область в первый раз вошла в престижный творческий рейтинг Дельфийских игр. При этом из 20-ки лидеров регион занял 15 место.



Отметим, что эти игры проводятся с 1999 года в виде конкурсов и фестивалей по шести видам искусств: вокальное, изобразительное, словесное, прикладное, социальное, экологическое. 15 место наряду с Южным Уралом разделили Вологодская и Ивановская области, а лидерами рейтинга стала Москва и наши ближайшие соседи – Свердловская область.